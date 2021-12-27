برشلونة يبدأ الانتقالات الشتوية ويحسم صفقة هجومية مبكرا

يعيش نادي برشلونة الإسباني أسبوعاً حاسماً، من أجل حسم عديد من الملفات، قبل أيام من بدء العام الجديد، وفتح نافذة الانتقالات الشتوية.



ويحتاج الفريق الكتالوني إلى كثير من العمل، وتعديلات على تشكيلته من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الموسم الحالي 2021-2022، الذي شهد على تراجع نتائج "البلوغرانا" بشكل صادم.



وتسعى إدارة برشلونة إلى حسم أمورها في وقت مبكر من الشهر المقبل، وتلبية مطالب المدرب تشافي هيرنانديز، حتى يتسنى له الوقت الكامل لدمج الصفقات الجديد مع التشكيلة الحالية.



لكن الجانب الأهم يفرض على برشلونة التخلص من بعض اللاعبين الزائدين على حاجته، والذين يثقلون كاهل النادي اقتصادياً.



ويقترب الإسباني فيران توريس، مهاجم مانشستر سيتي، من الانضمام لبرشلونة، وهي الصفقة التي كانت أولوية عند تشافي، حيث تم التوصل إلى اتفاقٍ مع "السيتيزنس" حول إتمام التعاقد، وفق ما ذكرته صحيفة MARCA الإسبانية.



وإذا سارت الأمور كما خُطط لها، فسيتم تقديم توريس كلاعبٍ برشلوني بشكلٍ رسمي، يوم الثلاثاء 28 ديسمبر/ كانون الأول 2021، على أن يبدأ التدرب مع زملائه لاحقاً.



ومن أجل تسجيل توريس، يجب على برشلونة التخلص من بعض اللاعبين، وعلى ما يبدو فإن الشاب النمساوي يوسف ديمير سيكون أول الضحايا، إضافة إلى الهولندي لوك دي يونغ، الذي يرغب قادش في الاستفادة من خدماته، والأمريكي سيرجينو ديست، الذي خرج من حسابات تشافي.



وفي الوقت ذاته، يسابق البارسا الزمن من أجل طي صفحة تجديد عقد عثمان ديمبلي، الذي ينتهي هذا الموسم، حيث يريد الجناح الفرنسي البقاء في "كامب نو"، كما نشر في خاصية "الستوري" عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".



ولن يكون برشلونة قادراً على تسجيل لاعبين جدد قبل يوم 3 يناير/كانون الثاني 2022، وهو اليوم الذي تُفتح فيه نافذة الانتقالات رسمياً.



ووفق "ماركا"، فإن أول عملية سيقوم بها النادي الكتالوني، هي استبدال اسم سيرجيو أغويرو بالبرازيلي داني ألفيس، وبعد ذلك تسجيل توريس.



كما سيقوم بإدراج أسماء نيكولاس غونزاليس وجافي كلاعبين رسميين في الفريق الأول، من أجل فتح الطريق للاستفادة من العناصر الشابة.



وإلى جانب ألفيس وتوريس، سيحاول البارسا إبرام تعاقدٍ ثالث، حيث يرغب في إضافة مهاجمٍ آخر أو ربما ظهير، وفق "ماركا".



ويستهل برشلونة العام الجديد، بمباراةٍ خارجية ضد ريال مايوركا، يوم 2 يناير/كانون الثاني 2021، لحساب الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويحتل النادي الكتالوني المركز الثامن في سلم ترتيب جدول "الليغا" برصيد 28 نقطة، مبتعداً عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا بفارق نقطتين، وبفارق 18 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، الذي لعب مباراة أكثر.



كما خرج برشلونة من دور المجموعات لدوري الأبطال، لأول مرةٍ منذ 20 عاماً، وأوقعته القرعة في مواجهة نابولي الإيطالي بالدور الفاصل للدوري الأوروبي.

(عربي بوست)