شكرا لقرائتكم خبر المحضار ينصح الاتحاد بظهير أيمن ومساند لحجازي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نصح المدرب الوطني عمر المحضار، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الروماني كوزمين كونترا بتجهيز لاعب يشغل خانة الظهير الأيمن يكون مميزا دفاعيا وهجوميا، مؤكدا حاجة الفريق للاعب عبدالرحمن العبود في الشق الهجومي واستغلال طاقته في هذا الجانب.

وقال المحضار «الاتحاد أصبح فريقا ثقيلا فنيا عطفا على ما يقدمه في اللقاءات الأخيرة، خاصة أمام الفتح في دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين وأمام الاتفاق في الجولة الـ14 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن حول فيهما تأخره إلى انتصارين».

وأضاف «لم يكن أحد يتوقع حدوث هذا السيناريو في لقاءين متتابعين، فأمام الفتح كان الاتحاد متأخرا بهدفين فقلب الطاولة وخرج فائزا 3/ 2، وتكرر نفس المشهد أمام الاتفاق أمس الأول، فبعد أن كان متأخرا بهدفين نظيفين أيضا، قلب الطاولة وخطف فوزا مثيرا 3/ 2، وهذا يعني وصول العناصر الحالية إلى النضج المطلوب من حيث القتالية وعدم استعجال الفوز والثقة بالنفس».

وقال المحضار إن الاتحاد بحاجة للعب بتوازن، بحيث لا يندفع الفريق بأكبر عدد من اللاعبين نحو الهجوم ومن ثم يستقبل أهدافا سهلة مبكرة، فهذا من شأنه أن يحدث ربكة في الفريق، كما حدث في مواجهة الاتفاق.

وأشاد المحضار بالمدافع أحمد حجازي ووصفه بالأبرز في خط الدفاع وأكثر لاعب يتصدى لإبعاد الخطورة عن مرمى الاتحاد، كما أنه يسعى دائما للتقدم والمشاركة هجوميا والمساهمة في إحراز الأهداف.

وطالب المحضار بإيجاد عنصر مساند لحجازي في الدفاع لتخفيف الأعباء عليه والاعتماد عليه أيضا في حال غياب حجازي.

كما شدد على أهمية تحقيق بطولتي الدوري والكأس، وقال» بطولة الكأس هي الأقرب، بينما بطولة الدوري تبقى فيها دور كامل، ولا شك أن الفريق قادر على تحقيقها، خاصة بعد التعاقد مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله».