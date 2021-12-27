مارسيال يقرر الرحيل عن يونايتد

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وقال رانجنيك «إن حديثا مطولا دار بينه وبين مارسيال يوم الأربعاء الماضي، وقال لي إنه متواجد مع مانشستر يونايتد منذ 7 أعوام، وأن الوقت المناسب قد حان للتحرك، والانتقال إلى فريق آخر».
ولم يتلق مارسيال أي عروض بعد.
وشارك مارسيال ضمن التشكيل الأساسي مرتين فقط خلال الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي، وسجل هدفا واحدا.
وكان مارسيال قد انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من موناكو الفرنسي عام 2015.
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