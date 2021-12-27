الأهلي يمدد عقد معلول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مدد النادي الأهلي المصري تعاقده مع الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، التونسي علي معلول لمدة عامين، ينتهيان في يونيو 2024.

وقال مصدر بالأهلي أمس «إن مدير التعاقدات والتسويق في الأهلي أمير توفيق عقد جلسة مع اللاعب ووكيله استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس وذلك بسبب سفر معلول للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده».

ويستعد المنتخب التونسي للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستقام بالكاميرون خلال الفترة من التاسع من يناير وحتي السادس من فبراير.

وأضاف المصدر «وقع معلول على تمديد تعاقده لمدة عامين بحيث يستمر حتى يونيو 2024 مع تعديل القيمة المالية في العقد للعام الحالي».