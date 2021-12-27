فلادان يطالب بمدافع أجنبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب المدير الفني لفريق الاتفاق، الصربي فلادان ميلويفيتش إدارة ناديه بالتعاقد مع مدافع أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستشرع أبوابها بدءا من 2 يناير وتستمر حتى 30 منه، وذلك لحل مشكلة الفريق في الخط الخلفي بعد أن استقبل 25 هدفا خلال الـ14 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كثاني أضعف دفاع بعد التعاون. وأبانت مصادر اتفاقية أن إدارة النادي برئاسة خالد الدبل وعدت المدرب بتحقيق مطالبه بعد سداد المديونيات المترتبة على النادي والتي تتجاوز 13 مليون ريال، منها 5 ملايين ونصف المليون كذمم دائنة للأندية و4 ملايين ونصف المليون للاعبين بخلاف الرواتب (3 ملايين ريال). وطالبت وزارة الرياضة الأندية المدينة بسداد ديونها قبل 26 يناير المقبل. من جهة أخرى أجبر فلادان اللاعبين أمس على خوض حصة تدريبية صباحية في مقر إقامة الفريق بجدة قبل العودة للدمام، وذلك بعد مرور 12 ساعة على الخسارة أمام الاتحاد أمس الأول 2/ 3 في الجولة الـ14 للدوري وهي السادسة للاتفاق. الاتفاق حتى نهاية الجولة الـ14:





لعب 14 مباراة بالدوري ومباراة بكأس الملك



فاز في 4 مباريات



تعادل في 4 مباريات



خسر 6 مباريات في الدوري ومباراة بكأس الملك



سجل 20 هدفا



استقبلت شباكه 25 هدفا



جمع 16 نقطة



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