الرائد «زين» والأهلي «الله يعين»

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وتكفل اللاعب أحمد الزين بتسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 17، ليساهم في رفع رصيد فريقه إلى 21 نقطة في المركز السادس، بينما تراجع الأهلي إلى المركز الـ11 بعد أن تجمد رصيده عند 15 نقطة.
وظهر الأهلي متواضعا وقدم واحدة من أسوأ مبارياته، حيث لم يقدم ما يشفع له الخروج بنتيجة إيجابية ليخسر المباراة نتيجة ومستوى، بعد أن غابت الخطورة عن هجماته وتحركاته وتسديداته نحو مرمى الرائد، كما بدا خط وسطه مستسلما لعناصر الرائد بعد نجاح الأخيرة في فرض سيطرتها وأسلوبها.
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق خطأ للاعب المحور نوح الموسى الذي أخفق في إبعاد الكرة المرسلة من حارس المرمى أحمد الرحيلي بعد دائرة المنتصف ويستفيد أحمد الزين من سرعته للهروب من ملاحقيه، حيث انفرد بالحارس العائد للمشاركة بعد غياب طويل، الدولي محمد العويس ووضع الكرة على يساره.
عيوب الأهلي أمس
- استسلام وسط الأهلي لتحركات محمد فوزير وهنريكي وأحمد الزين وكريم البركاوي
- استمرار خط الدفاع في ارتكاب أخطاء بدائية
- استمرار الارتباك بين لاعبي الدفاع والوسط
- غياب التسديد نحو مرمى أحمد الرحيلي
- الفشل في بناء هجمات خطرة وإراحة دفاع وحارس مرمى الرائد
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