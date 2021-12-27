شكرا لقرائتكم خبر الرائد «زين» والأهلي «الله يعين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زاد الرائد آلام الأهلي وأجبره على البقاء في دائرة الأحزان عندما تغلب عليه 1/ 0 في المباراة التي جرت بين الفريقين أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن الجولة الـ14 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتلقى الأهلي الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري بعد الخسارة أمام النصر وقبلها أمام أبها.

وتكفل اللاعب أحمد الزين بتسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 17، ليساهم في رفع رصيد فريقه إلى 21 نقطة في المركز السادس، بينما تراجع الأهلي إلى المركز الـ11 بعد أن تجمد رصيده عند 15 نقطة.

وظهر الأهلي متواضعا وقدم واحدة من أسوأ مبارياته، حيث لم يقدم ما يشفع له الخروج بنتيجة إيجابية ليخسر المباراة نتيجة ومستوى، بعد أن غابت الخطورة عن هجماته وتحركاته وتسديداته نحو مرمى الرائد، كما بدا خط وسطه مستسلما لعناصر الرائد بعد نجاح الأخيرة في فرض سيطرتها وأسلوبها.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق خطأ للاعب المحور نوح الموسى الذي أخفق في إبعاد الكرة المرسلة من حارس المرمى أحمد الرحيلي بعد دائرة المنتصف ويستفيد أحمد الزين من سرعته للهروب من ملاحقيه، حيث انفرد بالحارس العائد للمشاركة بعد غياب طويل، الدولي محمد العويس ووضع الكرة على يساره.

عيوب الأهلي أمس

