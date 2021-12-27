عودة العويس تصادف أسوأ مباراة للأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد غياب نحو 75 يوما، عاد حارس مرمى الأهلي الدولي محمد العويس للظهور في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عندما قاد فريقه في مباراته أمس أمام الرائد بالجولة الـ14 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي جرت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة وانتهت بفوز الرائد 1/ 0 سجله أحمد الزين. ولسوء حظ العويس أن عودته صادفت تقديم فريقه واحدة من أسوأ مبارياته، مما حرمه من الاحتفال بهذه العودة. وكان العويس غاب عن الملاعب منذ إصابته في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى خلال مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الصيني ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، والتي جرت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في 12 أكتوبر الماضي وانتهت بفوز الأخضر 3/ 2. مباريات غاب عنها العويس





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