شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية بين لاعبي الزمالك بمشاركة "شيكابالا".. وأمير عزمي حكما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة قوية في جزء من الملعب خلال مران اليوم الإثنين، وتولى أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد، قيادة التقسيمة تحكيميا، وسط متابعة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، ومدحت عبد الهادي المدرب العام.

وشهدت التقسيمة تنفيذ اللاعبين لبعض الأمور الفنية التي تم التدريب عليها في مران اليوم، وقام الجهاز الفني بتوجيه التعليمات وتصحيح الأخطاء.

وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" في التقسيمة عقب انتظامه في التدريبات الجماعية اليوم، بجانب مجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في لقاء غزل المحلة الأخير.

وفاز الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للزمالك قرر استئناف التدريبات حتى غدا الثلاثاء، وبعدها يحصل الفريق على راحة أيام 29 و30 و31 ديسمبر الحالي قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في الدورة الودية المقررة في يناير المقبل.