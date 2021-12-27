شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة مدافع الأهلي يتلقى 5 عروض محلية قبل ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر
وارتبط اسم ربيعة بالعديد من العروض المحلية، يأتي في مقدمتها المقاولون العرب وسموحة، وغيرهما من الأندية التي أبدت رغبتها في ضم اللاعب.
ولا يشارك ربيعة مع الأهلي بشكل أساسي، وغاب عن الفريق طوال الفترة الماضية، قبل أن يحل بديلا في مباراة فيوتشر أمس الأحد في الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.
وحصد رامي ربيعة مع الأهلى على كأس السوبر الإفريقي الثامن في تاريخ النادي على حساب الرجاء المغربي في المباراة التي أقيمت في قطر.
وأوضح ربيعة، أن جماهير الأهلي دائمًا هي كلمة السر في تتويج الفريق بالبطولات، وأن حضورهم وتواجدهم الكبير في قطر أسهم بكل تأكيد بالفوز بالسوبر الإفريقي.
وأكد مدافع الأهلي أن فريق الرجاء من الفرق الكبيرة في قارة إفريقيا ولديهم من الخبرة والتاريخ الذي جعل من مباراة السوبر الإفريقي صعبة، ولكن الأهلي كعادته لم يخذل جماهيره، وكان عند حسن ظنهم وتوقعهم، ونجح في إدراك التعادل خلال الوقت الأصلي والتتويج ببطولة قارية جديدة.