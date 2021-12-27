شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة مدافع الأهلي يتلقى 5 عروض محلية قبل ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقّى رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ما يقرب من خمسة عروض من أندية محلية خلال الأيام الماضية للانتقال لإحداها خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وارتبط اسم ربيعة بالعديد من العروض المحلية، يأتي في مقدمتها المقاولون العرب وسموحة، وغيرهما من الأندية التي أبدت رغبتها في ضم اللاعب.

ولا يشارك ربيعة مع الأهلي بشكل أساسي، وغاب عن الفريق طوال الفترة الماضية، قبل أن يحل بديلا في مباراة فيوتشر أمس الأحد في الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.