شكرا لقرائتكم خبر عن نينو يعدل لائحة المنيا لتحفيز اللاعبين على الصعود للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أبوالعينين شحاته، المدير الفني لفريق المنيا، تعديل لائحة الفريق، بحيث تناسب المرحلة الراهنة، والتي يسعى فيها المدير الفني للعودة للانتصارات من جديد للاقتراب نحو الصدارة مرة أخرى والتي يحتلها أسوان برصيد 27 نقطة.

وكان مجلس إدارة المنيا قد تعاقد مع أبوالعينين شحاته قادما من دمنهور، بعد الموافقة على اعتذار شديد قناوى، المدير الفني السابق للفريق.

ويحتل المنيا المركز الخامس برصيد 20 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر، ويستعد لمواجهة المدينة المنورة، السبت المقبل، في الجولة الـ13 للمجموعة الأولى.

وحقق نادى أسوان فوزا مهما على نادى الفيوم بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، في إطار الجولة الثانية عشرة من منافسات مجموعة الصعيد بالقسم الثانى، وتعادل كيما أسوان مع تليفونات بنى سويف سلبيا.

وانفرد أسوان بصدارة ترتيب جدول المجموعة برصيد 27 نقطة متفوقًا على كيما أسوان بنقطة واحدة، ليعود للصدارة، مستغلاً تعثر كيما أسوان أمام التليفونات.

ونجح فرق بنى سويف في تحقيق فوز غالٍ على فريق ملوى بهدف نظيف، ليرتقى للمركز السابع برصيد 18 نقطة، فيما بقى ملوى في المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة، كما خطف نادى المدينة الثلاث نقاط أمام بترول أسيوط بعد الفوز بهدف نظيف، ليصعد للمركز التاسع برصيد 15 نقطة، فيما بقى بترول أسيوط في المركز الرابع بـ20 نقطة.

وتقاسم ناديا المنيا وسوهاج نقاط المباراة بعد التعادل 1/ 1، ليحتل المنيا المركز الخامس برصيد 20 نقطة، فيما رفع سوهاج رصيده إلى النقطة 12 في المركز العاشر، كما تعادل قنا مع الألومنيوم بهدف لكل فريق، ليرفع الألومنيوم رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، بينما احتل قنا المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط.