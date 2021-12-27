شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنح خماسي الفريق راحة اليوم.. وتدريبات إضافية لأوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح الخماسي أحمد فتوح ومصطفى فتحي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وإمام عاشور راحة من التدريبات الجماعية اليوم الإثنين.

وفاز الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للزمالك قرر استئناف التدريبات حتى غدا الثلاثاء، وبعدها يحصل الفريق على راحة أيام 29 و30 و31 ديسمبر الحالي قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في الدورة الودية المقررة في يناير المقبل.