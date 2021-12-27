شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الزمالك ينعي والد حمادة أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، نعيا لعضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، حمادة أنور، في وفاة والده، الذي توفى منذ قليل. وقال نادي الزمالك في نعيه علي الموقع الرسمي للنادي: توفي اليوم والد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك. وينعي مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بمزيد من الحزن والد حمادة أنور.. داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وكان حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قد قدم اعتذارا عن خوض انتخابات القلعة البيضاء المزمع إقامتها في شهر فبراير المقبل.

وشغل حمادة أنور مناصب إدارية سابقة في ناديي بتروجت والزمالك، كما تولي منصب مراقب مسابقات سابقا في اتحاد الكرة.