شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الزمالك ينعي والد حمادة أنور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، نعيا لعضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، حمادة أنور، في وفاة والده، الذي توفى منذ قليل.
وقال نادي الزمالك في نعيه علي الموقع الرسمي للنادي: توفي اليوم والد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.
وينعي مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بمزيد من الحزن والد حمادة أنور.. داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
وكان حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قد قدم اعتذارا عن خوض انتخابات القلعة البيضاء المزمع إقامتها في شهر فبراير المقبل.
وشغل حمادة أنور مناصب إدارية سابقة في ناديي بتروجت والزمالك، كما تولي منصب مراقب مسابقات سابقا في اتحاد الكرة.
ومن ناحية أخرى، انتظم محمود عبد الرزاق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية اليوم الإثنين، حيث أدى "شيكابالا" خلال الفترة الماضية برنامجا تأهيليا خاصا داخل صالة الجيمانزيوم ضمن البرنامج المخصص له من قبل الجهاز الفني بقيادة كارتيرون لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.
ووعد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى، محمود شيكابالا بتعويضه عن الفترة التى لم يشارك فيها مع الفريق؛ بسبب إيقافه من قِبَل اتحاد الكرة لمدة 8 مباريات على خلفية استلام درع الدورى فى نهاية الموسم الماضى.
وأكد كارتيرون لشيكابالا أنه سيمنحه أكبر فرصة للمشاركة مع الزمالك فى بطولة كأس الرابطة التى تنطلق يوم 12 يناير المقبل بشكل رسمى، بينما سيقام الدور قبل النهائى والنهائى فى يونيو المقبل.
وكان اتحاد الكرة قد أصدر قرارا بإيقاف شيكابالا يوم 29 أغسطس الماضى لمدة 8 شهور مع تغريمه 500 ألف جنيه، قبل أن يتم تقليص العقوبة إلى 8 مباريات وغرامة 250 ألف جنيه.