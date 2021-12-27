شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الكاراتيه 2021 .. إنجاز غائب 17 عامًا عن الأولمبياد وبطولة عالم وكوبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عام السعادة.. هكذا يمكن أن يطلق على عام 2021، في اتحاد الكاراتيه، نظرا لما تحقق من إنجازات وبطولات خلال الأثنتى عشر شهرًا، سواء على المستوى الدولى من بطولات عالم وبحر متوسط أو المستوى الأولمبى.

من أبرز الإنجازات التي تحققت في الكاراتيه، هو الميداليتان الذهبيتان التي تحققت عن طريق الثنتائى جيانا فاروق كأول ميدالية تتحقق في الدورات الاولمبية، وفريال أشرف صاحبة الذهبية الأولى في تاريخ اللعبة.

حققت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت بطوكيو بعد التعادل أمام منافساتها لاعبة الصين فى الدور نصف النهائى، ولكن الفوز جاء باختيار الحكام، لتفقد البطلة المصرية فرصة اللعب على الذهب فى قرار تحكيمى مثير للجدل.

وسطرت جيانا فاروق تاريخ جديد لمصر فى لعبة الكاراتيه ، حيث أن الميدالية التى توجت بها تٌعد أول ميدالية مصرية و عربية وأفريقية ، فى الدورات الاولمبية للعبة الكاراتيه .

نجحت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه فى الفوز بأول ميدالية ذهبية لمصر بعد غياب 17 عامًا، بعدما فازت على لاعبة أذربيجان بنتيجة 2/0 فى الدور النهائى من منافسات وزن 61 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وعلى المستوى الأفريقي تصدرت مصر نتائج البطولة الأفريقية التي أقيمت بمصر ، حيث حصد لاعبو المنتخب 38 ميدالية مقسمة إلى 26 ذهبية ، و 9 فضيات ، و 3 برونزيات ، متفوقة على الجزائر و تونس برصيد 27 ميدالية و 21 ميدالية على الترتيب .



كوبرى فريال اشرف

وفى بطولة العالم حقق منتخب الكاراتيه المركز الثانى، برصيد 8 ميداليات مقسمة إلى 3 ذهب، و2 فصة بالإضافة إلى 3 برونز .

وفوق كل هذا فقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق اسم فريال أشرف لاعبة المنتخب على أحد المحاور التجمع الخامس، وهو الكوبرى الجديد الذى يتقاطع أعلى الطريق الدائرى على محور طه حسين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة".