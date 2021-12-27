شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جابر مديرًا فنيًا للمجد السكندرى خلفا لأدهم السلحدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو المجد السكندرى برئاسة إسلام الصياد مع كرم جابر كمدير فنى للفريق خلفا للمرحوم أدهم السلحدار الذى وافته المنية أثناء قيادته للفريق بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى .

كان كرم جابر تولى القيادة الفنية للرجاء المطروحى، ثم رحل وقاد تليفونات بنى سويف في المجموعة الأولى لبعض المباريات إلا أن النتائج لم تكن على الشكل المطلوب، ليرحل المدير الفني ويتعاقد مع المجد .

ويستعد المجد السكندري لمباراه الرجاء المطروحي يوم الخميس القادم على ملعب برج العرب الفرعي في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا.

وقبل بداية الجولة الـ13 يحتل المجد السكندري المركز العاشر بجدول ترتيب مجموعة بحري برصيد 15 نقطة، جمعها بعد 4 إنتصارات ومثلهما هزيمة وثلاث تعادلات.

وصعد المجد السكندرى بداية الموسم الحالي من دورى القسم الثالث للدرجة الثانية ، واستطاع تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في المركز العاشر برصيد 15 نقط