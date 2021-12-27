شكرا لقرائتكم خبر عن راحة لثنائى الإسماعيلى من مران اليوم بفرمان من خوان براون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد عادل وعماد حمدى ثنائى وسط الإسماعيلى على راحة من مران اليوم، وذلك بعد حصولهما على إذن مسبق من قبل أعضاء الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى خوان براون.

ويعانى عادل من بعض الإجهاد فيما يخضع عماد حمدى للأشعة فى العضلة الخلفية حيث وافق الجهاز الفنى على منحهما الراحة.

وبدأ الفريق خلال فترة توقف الدورى العام بسبب الأجندة الدولية الاستعداد للمشاركة بغمار بطولة كأس رابطة الأندية التى تنطلق للمرة الأولى.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته اليوم في الثالثة عصرا على الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية بعد الحصول على راحة سلبية أمس.

وقام الجهاز الفني بتقسيم الفريق إلى مجموعات، حيث أدت كل مجموعة تدريبات على التسليم والتسلم واللعب فى المساحات الضيقة ، وسرعة التحول من الجانب الدفاعي إلى الهجومي.

وتطرق المران لتدريبات كرة طائرة لكن بالقدم، من أجل رفع الجوانب المهارية لدى لاعبى الفريق.

وخصص الجهاز الفنى تدريبات التسديد على المرمى الصغير بغرض الأرتقاء بمهارة التسديد لدى اللاعبين.