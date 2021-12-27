الامارات | منصور بن محمد يتوج الفائزين بجوائز "دبي جلوب سوكر".. تعرف إلى أفضل لاعب في العالم (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يتوج الفائزين بجوائز "دبي جلوب سوكر".. تعرف إلى أفضل لاعب في العالم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين في النسخة الـ12 من جائزة «دبي جلوب سوكر 2021» التي أقيمت، الإثنين، ضمن فعاليات الدورة الـ16 من «مؤتمر دبي الرياضي الدولي»، العضو في «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الذي نظّمه «مجلس دبي الرياضي» تحت شعار «ملتقى العالم».

وهنّأ سموه الفائزين، متمنياً لهم تحقيق المزيد من الإنجازات، وأن يكونوا المثل في تحفيز اللاعبين الناشئين في مختلف دول العالم، وتشجيعهم على تبني الروح الرياضية والتحلّي بالأخلاقيات الرياضية الرفيعة، والحفاظ على مبادئ التنافس الشريف التي تجمع كافة الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية، ومن أهمها كرة القدم بما تتسم به من شعبية جارفة حول العالم، ليظل اللاعبون النموذج والقدوة للملايين من محبيهم حول العالم.

شارك في التكريم نائب رئيس مجلس دبي الرياضي مطر الطاير، وأقيم المؤتمر والحفل للعام الثاني على التوالي في فندق أرماني في «برج خليفة»، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، وعدد من نجوم كرة القدم الإماراتيين والعرب والعالميين، وعدد من أعضاء مجلس دبي الرياضي والاتحادات الرياضية ومجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم في الدولة والمؤسسات الرياضية، إلى جانب المُكرّمين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وخلال المؤتمر، بدأت الأمسية الكروية العالمية بجلسة النجوم التي جمعت اثنين من أهم نجوم كرة القدم العالمية وهما روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني وقائد منتخب بولندا، والفرنسي كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان وأهم مهاجم شاب في العالم حالياً.

واستعرض النجمان آراءهما في مختلف القضايا الكروية ومراحل تكوين اللاعب البطل وبناء الشخصية الناجحة، والقدرة على تحقيق الإنجازات للأندية والمنتخبات بداية من المراحل الأولى للعب وصولًا إلى التتويج بأهم وأكبر البطولات، وبناء الفرق الناجحة وأسلوب تعامل اللاعبين المحترفين مع المحيطين بهم من المدربين والفنيين والمحكمين ووسائل الإعلام.

وتطرقت الجلسة إلى تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي المستخدم في عالم كرة القدم، والتقنيات التي تمكن اللاعبين من تطوير مهاراتهم وتقديم أفضل أداء في المباريات، كما سلطت الجلسة الضوء على أهم المحطات في المشوار الاحترافي الناجح للنجمين العالميين، وطريقتهما في مواجهة التحديات التي اعترضت مشوارهما الرياضي.

وضمن جوائز «دبي جلوب سوكر 2021» فاز الفرنسي كيليان مبابي بجائزة «أفضل لاعب في العالم» حسب تصويت الجمهور الذي شارك في اختيار الفائزين، ومن خلال أكثر من خمسة ملايين مشجع من مختلف دول العالم، فيما فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزتين عكستا جماهيريته الواسعة ومهاراته الكبيرة حيث فاز بجائزة «أفضل لاعب في العالم» من اختيار مشجعي منصة «تيك توك» حول العالم، كما فاز بجائزة «أحسن هدف» لعام 2021 وهي الجائزة الخاصة التي حملت اسم أسطورة كرة القدم العالمية مارادونا، السفير الشرفي السابق للرياضة في مجلس دبي الرياضي.

الجوائز

أفضل لاعب في العالم: الفرنسي مبابي.

أفضل لاعب في العالم من اختيار مشجعي «تيك توك»: روبرت ليفاندوفسكي.

أحسن هدف: البولندي ليفاندوفسكي.

أفضل هداف تاريخي: البرتغالي كريستيانو رونالدو.

أفضل مسيرة لاعب: البرازيلي رونالدينيو

أفضل مدافع في العالم: الإيطالي ليوناردو بونوتشي

أفضل لاعبة: الإسبانية أليكسيا بوتياس.

أفضل منتخب لعام 2021: المنتخب الإيطالي.

أفضل مدرب لعام 2021: الإيطالي روبيرتو مانشيني

أفضل فريق نسائي: برشلونة الإسباني للسيدات.

أفضل أكاديمية للشباب في إفريقيا لعام 2021: نادي «زد» المصري لكرة القدم.

أفضل لاعب رياضات الكترونية: السعودي مساعد الدوسري.

أفضل جائزة ابتكار في كرة القدم: رابطة الدوري الإيطالي.

أفضل مدير رياضي: الإسباني تشيكي بيجرستاين لنجاحه مع نادي مانشستر سيتي.

أفضل وكيل لاعبين: فيدريكو باستوريلو.

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