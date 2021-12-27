الامارات | أبوظبي تطلق مبادرة اللياقة البدنية للمواطنين والمقيمين اعتباراً من 30 ديسمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تطلق مبادرة اللياقة البدنية للمواطنين والمقيمين اعتباراً من 30 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عن اطلاق مبادرة "أكتيف باركس" بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وبلديات مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، والإدارة المجتمعية لشؤون منطقة الظفرة – أدنوك، وتستمر قرابة أربعة أسابيع بدءاً من 30 ديسمبر ولغاية 26 يناير 2022، وتهدف إلى الحفاظ على اللياقة البدنية في المجتمع، وتشجيع كافة الفئات من مواطنين ومقيمين على المشاركة في ممارسة التمارين الرياضية بصورة منتظمة واعتمادها كأسلوب حياة، عبر الاستفادة من المرافق المتنوعة التي توفرها الإمارة، كالحدائق العامة والمساحات الخضراء العصرية.

وسيتم تنفيذ 380 حصة تدريبية مجانية في مجال اللياقة البدنية في 12 حديقة عامة التي سيديرها نخبة مختصة من المدربين المؤهلين رياضياً.

وقال المدير التنفيذي، لمكتب الشؤون الاستراتيجية في دائرة تنمية المجتمع محمد البلوشي: تحرص الدائرة على وضع السياسات والمعايير بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، بهدف توفير نظام بيئي رياضي، يتماشى مع رؤية أبوظبي في بناء مجتمع نشيط يلتزم بممارسة الأنشطة الرياضية من جهة، وتنظيم قطاع الرياضة من جهة أخرى، من أجل تمكين أفراد المجتمع من إتباع نمط حياة نشط للنهوض في هذا القطاع عالمياً، لافتاً إلى أن في تنظيم المبادرات الرياضية مستمرة للمساهمة في التنمية والسلام وجعل المجتمع أكثر صحة وسعادة و محافظاً على أنماط الحياة السليمة.

ومن جهته، قال مدير تنفيذي قطاع التطوير الرياضي، لدى مجلس أبوظبي الرياضي طلال الهاشمي: "يعدّ برنامج أكتيف باركس مبادرةً شاملة مفتوحة أمام جميع أفراد المجتمع، وتهدف إلى تشجيعهم على زيادة النشاط البدني والتمارين الرياضية المنتظمة التي يقومون بها من خلال توفير حصص تدريبية منظمة ومجانية يديرها فريق من المدربين المؤهلين.

يذكر أن قائمة الحدائق العامة والمساحات الخضراء العصرية التي تستضيف مبادرة أكتيف باركس، تشمل التالي: حديقة مدينة زايد وحديقة الرويس 2 وحديقة كورنيش المرفأ في الظفرة؛ وحديقة الجاهلي وحديقة الطوية في العين؛ وحديقة خليفة 3 وحديقة الشيخة فاطمة وحديقة الدولفين وحديقة مدينة محمد بن زايد وحديقة الخليج العربي وحديقة إلكترا وحديقة الشامخة 4 في أبوظبي والمناطق المجاورة.

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