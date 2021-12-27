كلوب يعلن تعافي الثلاثي المصاب بكورونا قبل مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

‭ ‬قال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، اليوم الإثنين، إن فيرجيل فان دايك وتياغو ألكانتارا وفابينيو وكيرتيس جونز، عادوا للتدريبات بعد فترة عزل بسبب نتائج فحوص كوفيد-19 الإيجابية.



وأبلغ كلوب الصحفيين قبل زيارة إلى ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، غدا الثلاثاء، ”نعم عاد اللاعبون الذين كانوا في العزل أو أصيبوا بكوفيد، وأعني فابينيو وفيرجيل وكيرتيس وتياغو“.

وأضاف: ”تياغو كان الأخير وعاد وتدرب بالأمس للمرة الأولى مع الفريق. يوجد لاعب صاعد معزول بجانب اثنين من أعضاء الطاقم“.

وأضاف: ”الأمر صعب حقا، يشبه اليانصيب كل صباح ونأمل أن يكون الجميع بخير“.

وتأجلت مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في أنفيلد بسبب حالات كوفيد-19 والإصابات بالفريق الزائر. ويلتقي فريق كلوب مع ليستر سيتي مجددا عقب تفوق الأول بركلات الترجيح في دور الثمانية بكأس الرابطة، الأسبوع الماضي.

وخسر ليستر 6/3 من المتصدر مانشستر سيتي، أمس الأحد.