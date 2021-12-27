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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلوب يعلن تعافي الثلاثي المصاب بكورونا قبل مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021
الخليج 365- متابعات
قال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، اليوم الإثنين، إن فيرجيل فان دايك وتياغو ألكانتارا وفابينيو وكيرتيس جونز، عادوا للتدريبات بعد فترة عزل بسبب نتائج فحوص كوفيد-19 الإيجابية.
وأبلغ كلوب الصحفيين قبل زيارة إلى ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، غدا الثلاثاء، ”نعم عاد اللاعبون الذين كانوا في العزل أو أصيبوا بكوفيد، وأعني فابينيو وفيرجيل وكيرتيس وتياغو“.
وأضاف: ”تياغو كان الأخير وعاد وتدرب بالأمس للمرة الأولى مع الفريق. يوجد لاعب صاعد معزول بجانب اثنين من أعضاء الطاقم“.
وأضاف: ”الأمر صعب حقا، يشبه اليانصيب كل صباح ونأمل أن يكون الجميع بخير“.
وتأجلت مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في أنفيلد بسبب حالات كوفيد-19 والإصابات بالفريق الزائر. ويلتقي فريق كلوب مع ليستر سيتي مجددا عقب تفوق الأول بركلات الترجيح في دور الثمانية بكأس الرابطة، الأسبوع الماضي.
وخسر ليستر 6/3 من المتصدر مانشستر سيتي، أمس الأحد.