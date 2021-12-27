هوية جديدة لاتحاد الدراجات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي أمس الهوية الجديدة للاتحاد السعودي للدراجات، وذلك في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

واستمع رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية خلال التدشين إلى شرح موجز من رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله الوثلان عن تفاصيل الهوية الجديدة التي تمثل خارطة طريق لتوجهات اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية المستقبلية، كما أنها تعبر عن بداية مرحلة جديدة من عمل الاتحاد لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والنهوض برياضة الدراجات إلى آفاق واسعة.

يذكر أن اتحاد الدراجات سينظم عددا من الفعاليات، وعلى رأسها النسخة الثانية من سباق طواف السعودية بمحافظة العلا في المدة بين 1 - 5 فبراير 2022م.