شكرا لقرائتكم خبر هوية جديدة لاتحاد الدراجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستمع رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية خلال التدشين إلى شرح موجز من رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله الوثلان عن تفاصيل الهوية الجديدة التي تمثل خارطة طريق لتوجهات اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية المستقبلية، كما أنها تعبر عن بداية مرحلة جديدة من عمل الاتحاد لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والنهوض برياضة الدراجات إلى آفاق واسعة.
يذكر أن اتحاد الدراجات سينظم عددا من الفعاليات، وعلى رأسها النسخة الثانية من سباق طواف السعودية بمحافظة العلا في المدة بين 1 - 5 فبراير 2022م.
كانت هذه تفاصيل خبر هوية جديدة لاتحاد الدراجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.