«جلوب سوكر».. تشيلسي الإنجليزي يتفوق على الأهلي ويتوّج بجائزة أفضل ناد في العالم 2021

الشارقة - اميمة ياسر -

توّج نادي تشيلسي الإنجليزي، بجائزة أفضل نادي في العالم لعام 2021 من "جلوب سوكر"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في عالم كرة القدم خلال العام الجاري، ضمن فعاليات إكسبو دبي.

وكانت القائمة النهائية للأندية المُرشحة للفوز بجائزة أفضل نادٍ فى العالم لعام 2021 ضمت كل من: النادي الأهلي، بجانب الهلال السعودي، فضلًا عن بطل دوري أبطال أوروبا تشيلسي الإنجليزي، وكذلك ماتشستر سيتي الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد الإسباني وفلامنجو البرازيلي.

وفي الـ 25 من نوفمبر الماضي، كشفت اللجنة المنظمة عن القائمة الأولية للأندية المرشحة للأفضل في العالم، حيث تواجد النادي الأهلي بين عدد من الأندية الكبرى عالميًا.

وفي عام 2021، نجح الأهلي في تحقيق برونزية كأس العالم للأندية في فبراير، قبل أن يحصل على لقب السوبر الإفريقي في مايو، وبعد أقل من شهرين توّج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز، ومؤخراً السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربى.

يشار إلى أن "جلوب سوكر" هى جائزة إماراتية يحصل عليها الفائزون في مجال الرياضة لـ14 فئة، تضم اللاعبين واللاعبات، والمدربين للأندية، وكذلك وكلاء الأعمال ورؤساء الأندية، في حفل يقام بدبي خلال شهر ديسمبر.