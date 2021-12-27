اخبار الرياضه

«جلوب سوكر».. تشيلسي الإنجليزي يتفوق على الأهلي ويتوّج بجائزة أفضل ناد في العالم 2021

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -    

توّج نادي الإنجليزي، بجائزة أفضل نادي في العالم لعام 2021 من "جلوب سوكر"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في عالم كرة القدم خلال العام الجاري، ضمن فعاليات إكسبو دبي.

وكانت القائمة النهائية للأندية المُرشحة للفوز بجائزة أفضل نادٍ فى العالم لعام 2021 ضمت كل من: النادي الأهلي، بجانب الهلال السعودي، فضلًا عن بطل تشيلسي الإنجليزي، وكذلك ماتشستر سيتي الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد الإسباني وفلامنجو البرازيلي.

وفي الـ 25 من نوفمبر الماضي، كشفت اللجنة المنظمة عن القائمة الأولية للأندية المرشحة للأفضل في العالم، حيث تواجد النادي الأهلي بين عدد من الأندية الكبرى عالميًا.

وفي عام 2021، نجح الأهلي في تحقيق برونزية كأس العالم للأندية في فبراير، قبل أن يحصل على لقب السوبر الإفريقي في مايو، وبعد أقل من شهرين توّج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز، ومؤخراً السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربى.

يشار إلى أن "جلوب سوكر" هى جائزة إماراتية يحصل عليها الفائزون في مجال لـ14 فئة، تضم اللاعبين واللاعبات، والمدربين للأندية، وكذلك وكلاء الأعمال ورؤساء الأندية، في حفل يقام بدبي خلال شهر ديسمبر.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا