جالاتا سراي التركي يضم مصطفى محمد رسمياً

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي جالاتا سراي التركي، مساء اليوم الإثنين، عن تمديد تعاقده مع مهاجم منتخب مصر مصطفى محمد حتى موسم 2024-2025.

ونشر الحساب الرسمي لجالاتا سراي عبر "تويتر" مجموعة من الصور لمصطفى محمد أثناء التوقيع على عقود التجديد مع النادي.

وعلّق الحساب على الصور قائلاً: "تم تمديد العقد مع مصطفى محمد حتى موسم 2024 - 2025".

وفي وقت سابق، أعلن أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، في تصريحات صحفية، عن تفعيل نادي جالاتا سراي التركي لبند شراء مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض المعار للنادي التركي.

يشار إلى أن الزمالك كان قد أعار مصطفى محمد لجالاتا سراي في يناير الماضي لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار مع وضع بند بأحقية النادي التركي في شراء اللاعب مقابل 4 ملايين دولار .

وأصبح مهاجم منتخب مصر لاعباً بشكل رسمي بنادي جالاتا سراي بعد تلقي الخطاب وسيقوم النادي التركي بسداد قيمة الشراء التي تبلغ 4 مليون دولار في شهر يوليو من العام المقبل وفقا لعقد الإعارة المبرم بين الناديين.