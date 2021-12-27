شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أنور مديرا فنيا للمصرية للاتصالات.. وشرف ورضوان معاونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المصرية للاتصالات تعيين عمرو أنور نجم النادي الأهلي الأسبق مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم الذى ينافس بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى خلفا لهشام زكريا الذي رحل عن الفريق بسبب سوء النتائج.

كما تقرر تعيين محمد شرف وأحمد رضوان وحمادة طلبه مدربين ضمن الجهاز الفني وتم الاستقرار علي تعيين ابراهيم عبد العزيز مدربا لحراس المرمي.

ويحتل المصرية للاتصالات المركز العاشر برصيد 14 نقطة فى مجموعة القاهرة والقناة فى القسم الثانى والتى يتصدرها زد بـ28 نقطة .

وخاض فريق الاتصالات تدريباته اليوم تحت قيادة الجهاز الجديد استعدادا لمواجهة بلبيس علي ملعبه يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة 13 من عمر المسابقة.