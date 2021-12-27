شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الأهلى فى الدورى قبل التوقف..6 انتصارات وتاو الهداف وأفشة مستر أسيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى النادى الأهلى الجولات السبعة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز متصدرًا لجدول المسابقة برصيد 19 نقطة بالتساوى مع الزمالك الذى حصد نفس الرصيد من النقاط ولكن فى ثمانية مباريات، وتأجلت مباراة المارد الاحمر مع بيراميدز فى الجولة الثامنة بسبب انشغال منتخب مصر بخوض كأس الامم الافريقية بالكاميرون المقرر لها يناير المقبل.

وتصدر الأهلى جدول الدوري بعدما لعب 7 مباريات وحصد 19 نقطة وحقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى لقاء ولم يخسر وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف فيما يحتل الزمالك المركز الثانى بعدما لعب 8 مباريات وحصد 19 نقطة وحقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى لقاء وخسر مثله وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف.

نجح الأهلى فى الوصول إلى 6 انتصارات متتالية بالدورى متفوقا على مباريات الموسم الماضى بأكملها، حيث لم يصل الفريق إلى أكثر من 4 انتصارات متتالية، ما أدى إلى فقدانه اللقب فى آخر الموسم لصالح الزمالك، قبل أن يسقط فى فخ التعادل الايجابى بهدف لكل فريق أمام فيوتشر فى أخر ظهور بالمسابقة.

سجل لاعبو الأهلى حتى الآن 19 هدفا فى 7 مباريات، وهو أعلى معدل تهديفى لأى فريق فى بطولة الدورى، واستقبلت شباك الأحمر فى7 أهداف فى 7 مباريات ليخسر لقب الاقوى دفاعاً الذى ناله بيراميدز والبنك الاهلى الذى لم تهتز شباكهم سوى بخمسة أهداف لكل فريق.

ويتصدر الجنوب أفريقى بيرسى تاو قائمة هدافى الأهلى والدورى بشكل عام برصيد 5 أهداف بالتساوى مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الذى سجل نفس العدد من الأهداف، لكن جميعها من ركلات جزاء ويحل التونسى على معلول الظهير الأيسر للأهلى ثالثاً برصيد 4 أهداف.

وعلى صعيد "مستر اسيست" يتربع محمد مجدى أفشة نجم الأهلى على قائمة أكثر لاعبى الدورى صنعاً للأهداف برصيد 4 تمريرات سحرية.