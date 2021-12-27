شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يؤجل وصوله إلى القاهرة 24 ساعة بعد قضاء إجازة الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجل كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، وصوله إلى القاهرة قادمًا من البرتغال لمدة 24 ساعة بعد قضاء إجازة الكريسماس، حيث أخطر اتحاد الكرة بالوصول يوم الأربعاء المقبل بدلا من غدٍ الثلاثاء كما كان مقررًا.

ويعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، الأسماء النهائية لقائمة اللاعبين المشاركين في بطولة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون يوم الأربعاء المقبل.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش، منح اللاعبين الدوليين راحة لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من بدء الأجندة الدولية اليوم 27 ديسمبر الحالي استعدادا للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية بالكاميرون التي تبدأ بالنسبة للمنتخب الوطني يوم 11 يناير المقبل بلقاء نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معهما منتخبي السودان وغينيا بيساو.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس كارلوس كيروش المدير الفني مع جهازه المعاون عبر تطبيق زووم حيث يتواجد خارج البلاد لقضاء أعياد الكريسماس مع عائلته.

كما تقرر أن تقام تدريبات الفريق يومي الخميس والجمعة المقبلين 30 و 31 ديسمبر من خلال معسكر مفتوح يحصل بعدها اللاعبون على راحة يوم 1 يناير المقبل، على أن يبدأ المعسكر المغلق للفريق يوم 2 يناير المقبل حتى موعد السفر إلى مدينة جاروا الكاميرونية يوم 7 يناير استعدادا لمباراتي نيجيريا وغينيا بيساو يومي 11 و 15 يناير ينتقل بعدها الفريق إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي لملاقاة المنتخب السوداني يوم 19 يناير في ختام مرحلة المجموعات في البطولة.