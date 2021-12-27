شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف تفاصيل التعاقد مع البوليفى كارميلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو الدراويش فى إتمام إجراءات التعاقد بشكل رسمى مع كارميلو ألجاراناز ثانى وصيف الدورى البوليفى لمدة أربع مواسم ونصف الموسم بناء على طلب من الأرجنتيني خوان براون المدير الفنى للفريق الأول.

فى إطار سعى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى، لتدعيم صفوف الفريق الأول بلاعبين مميزين قادرين على صنع الفارق ومن أجل خروج الفريق من سلسلة النتائج السلبية وعودته إلى مكانته الطبيعية وإسعاد الجماهير المساندة والعاشقة للكيان.

وتابعت اللجنة الفنية لقطات مصورة للاعب البوليفي الذي يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح والجناح ورحبت للغاية بإنضمامه باعتباره إضافة مميزة للجانب الهجومي بعد مشاركته منذ عام 2019 وحتى الآن في 60 مباراة سجل خلالهم 34 هدفا وصنع أكثر من 20 هدفا.

وحضر اللاعب مقر النادى اليوم ووقع على عقود الإنضمام لصفوف الفريق بعد اتمام كافة الإجراءات التعاقدية وسط حضور كافة أعضاء مجلس الإدارة.

واجتاز وصيف الدوري البوليفي مرتين الكشف الطبى والذي أجرى صباح اليوم وأثبت سلامته من أية إصابات.

ورحب اللاعب بالانضمام لصفوف الدراويش رغم تلقيه أكثر من عرض إلا أنه فضل خوض تجربة جديدة بالدورى المصرى تحت مظلة الإسماعيلي وبعد التعامل الاحترافي الذى وجده من قبل مجلس الإدارة ومسئولي النادى.