شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. إلغاء مباراة الأهلى والمقاولون موسم 1990 لعدم التكافؤ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة الأهلى والمقاولون العرب ، موسم 1990، وبالتحديد في الأسبوع الثامن من بطولة الدورى، اعتراض لاعبي المقاولون على بعض القرارات التحكيمية خلال اللقاء، الذى انتهى بفوز الأهلى بهدفين.

وكان اعتراض لاعبي المقاولون على بعض القرارات هو السبب فى احتساب نتيجتها للأحمر، حيث انقلبت الحيلة التى لجأ لها لاعبى ذئاب الجبل، عليهم، واحتٌسبت النتيجة للأهلى بدلا من إعادتها.

بدأت المباراة بتقدم المقاولون بهدف ثم تعادل الأهلى ولك يكتفى الاهلى بالتعادل بل سجل لاعبيه الهدف الثانى من ركلة جزاء تم احتسابها فى الدقيقة 72 من أحداث المباراة ولكن لجأ لاعبو المقاولون إلى حيلة لإلغاء المباراة .

وادعى لاعبو المقاولون الإصابة للخروج من المباراة وخلال 10دقائق فقط حتى وصل لاعبى الفريق داخل الملعب إلى 6 لاعبين فقط ، فتم إلغاؤها لعدم التكافؤ وتم احتساب نتيجتها للأهلى بهدفين دون رد وتوقيع غرامة مالية على لاعبى ذئاب الجبل لإدعاء الإصابة.