شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن التعاقد مع البوليفى كارميلو لمدة 4 سنوات ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النادى الإسماعيلى، فى ضم مهاجم المنتخب البوليفى كارميلو الجاراناز البالغ من العمر 25 عامًا لمدة أربعة مواسم ونصف بناء على رغبة خوان براون المدير الفنى للدراويش

وكان براون هو من رشح المهاجم البوليفى للعب ضمن صفوف الدراويش، لاقتناعه بإمكانياته الفنية والمهارية العالية، حيث شارك فى 25 لقاء خلال هذا الموسم، نجح خلالها فى تسجيل 17 هدفا، بالإضافة إلى أنه يجيد اللعب فى جميع مراكز الهجوم، ما دفع الجهاز الفنى لمنتخب بلاده فى ضمه ضمن صفوف الفريق والاعتماد عليه كعمود أساسى فى قلب الهجوم، ليشارك فى 10 لقاءات مع المنتخب البوليفى.

على جانب آخر، يتابع المهندس الكومى مع اللجنة الفنية برئاسة حمادة المصرى، تطورات التعاقد مع 5 صفاقات جديدة قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق بقياة الأرجنتيني خوان براون.