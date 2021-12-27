شكرا لقرائتكم خبر عن خوان براون يجتمع مع باهر المحمدى على هامش مران الإسماعيلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الأرجنتيني خوان براون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، مع باهر المحمدى مدافع الفريق عقب نهاية مران اليوم.

ويتطلع مدرب الدراويش وجهاز المعاون لعقد اجتماعات مستمرة، من أجل تحفيز اللاعبين لضمان عودتهم لمستواهم المعروف وهو ما يصب فى صالح الفريق.

كما طالب الأرجنتيني مدافع الفريق واحد قادته ببذل مجهود مضاعف خلال الفترة المقبلة للتأكيد على أحقيته فى العودة للانضمام لصفوف المنتخب الأول باعتباره احد أفضل المدافعين فى الدورى المصرى.

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته اليوم في الثالثة عصرا على الملعب الفرعي لإستاد الإسماعيلية بعد الحصول على راحة سلبية أمس.

وقام الجهاز الفني بتقسيم الفريق إلى مجموعات ، حيث أدت كل مجموعة تدريبات على التسليم والتسلم واللعب فى المساحات الضيقة ، وسرعة التحول من الجانب الدفاعي إلى الهجومي.

وتطرق المران لتدريبات كرة طائرة لكن بالقدم ، من أجل رفع الجوانب المهارية لدى لاعبى الفريق.

وخصص الجهاز الفنى تدريبات التسديد على المرمى الصغير بغرض الأرتقاء بمهارة التسديد لدى اللاعبين.