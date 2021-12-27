شكرا لقرائتكم خبر عن نادي النوبة العام يكرم محمد مصيلحى لمجهوداته فى الاتحاد السكندرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى اليوم، عبد الله عثمان رئيس مجلس إدارة النادى النوبى العام وأعضاء مجلس الإدارة، حيث حرص الحضور على تكريم رئيس نادى الاتحاد السكندرى بإهدائه درع النادى النوبى العام وذلك تقديراً لمجهوداته الكبيرة وقيادته بنجاح كبير قلعة زعيم الثغر خلال الأربع سنوات الماضية، ودعمه المتواصل من أجل رفعت شأن هذا الصرح الرياضى العظيم.

جاء هذا التكريم بحضور قامات ونجوم النوبة يتقدمهم الكابتن الكبير أحمد الكأس نجم منتخب مصر الأسبق والمستشار صالح سليم نائب رئيس النيابة الإدارية ومفوض اللجنة الأوليمبية بالإسكندرية ووائل إيراير عضو مجلس إدارة النادى الأوليمبى، وقدم محمد مصيلحى خالص شكره وتقديره للسادة الحضور مُعبراً عن الامتنان لهذا التقدير من جانب أبناء النوبة.



