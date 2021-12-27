شكرا لقرائتكم خبر عن كدمة لــ”محمد بيومي” فى أصابع اليد تحرمه من استكمال مران الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد بيومي لاعب وسط الإسماعيلى لكدمه فى أحد أصابع اليد خلال مران اليوم، وتدخل الجهاز الطبى بقيادة الدكتور مجدى الباز، لإسعاف اللاعب الذى لم يستطع استكمال المران بسبب الإصابة.

ويستعد اللاعب لخوض منافسات بطولة كأس رابطة الأندية والمقرر انطلاقها خلال الفترة المقبلة فى نسختها الأولى.

فى سياق آخر، يدرس الأرجنتينى خوان براون المدير الفني للإسماعيلى إجراء تعديل على لائحة فريق الكرة بشكل يضمن تحفيز اللاعبين على عودة الانتصارات لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج بصورة ملحوظة منذ بداية الموسم.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين بعدما لعب 7 مباريات تعادل فى مباراتين وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.