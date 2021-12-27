شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة العرض الإماراتي لضم بدر بانون في ميركاتو الستاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مسئولو النادي الأهلي تلقى النادي عروضًا من العين الإماراتي لضم اللاعب بدر بانون خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال مسئولو الأهلي إن المدافع المغربي لديه عروض من أندية عربية ليس من بينها العين الإماراتي، وأوضحوا أن هذه العروض جاءت للنادي بطريقة ودية بعد تألق اللاعب مع الأهلي ومنتخب المغرب مؤخرًا في كأس العرب.

وكشف مسئولو الأهلي عن اللاعب المغربي مُستمر مع الفريق وليس من السهل التفريط فيه بعدما أصبح من العناصر الأساسية في الأهلي.

على صعيد متصل، أعلن المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب الأول، لكرة القدم، استدعاء بدر بانون، وسفيان رحيمي، ومحمد الشيبي للالتحاق بقائمة المنتخب المغربي استعدادا لنهائيات كأس أفريقيا المقررة بالكاميرون مطلع يناير المقبل.

ونشر الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الإثنين، بيانا رسميا يعلن فيه استدعاء الثلاثى بدر بانون، وسفيان رحيمي، ومحمد الشيبي، إلى قائمة منتخب المغرب في الكان.

وأكد موقع LE 360 ، سبور المغربي، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أرسلت خطابات رسمية إلى الأهلي حيث يلعب بدر بانون، والعين الإماراتي حيث يمارس سفيان رحيمي، والجيش الملكي فريق محمد الشيبي من أجل السماح لهم بالإلتحاق لهم بالمنتخب المغربي للدفاع عن قميصه خلال العرس الإفريقي.

ووضع المدرب البوسني بانون والشيبي محمد في القائمة الإحتياطية قبل أن يستدعيهم اليوم بصفة رسمية.

وأتم الموقع، أن وحيد خليلوزيتش أكمل لائحته النهائية المتعلقة بكأس إفريقيا والمتمثلة في 28 لاعبا بعدما كان قد إستدعى 25 لاعبا فقط من بينهم 3 حراس.

وجاءت قائمة منتخب المغرب للكان قبل انضمام الثلاثى كتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، أنس الزنيتي

الدفاع: آدم ماسينا، أشرف حكيمي، سفيان ألاكوش، سفيان القرواني، رومان سايس، نايف أكرد، سفيان شاكلة، سامي ماي.

الوسط: فيصل فجر، سفيان أمرابط، عزالدين أوناحي، أيمن برقوق، إلياس شاعير، عمران لوزا، سليم أملاح.

الهجوم: زكريا أبوخلال، منير الحدادي، عبد الصمد الزلزولي، سفيان بوفال، ريان مايي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي.