على رأسهم هشام حطب.. القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات اللجنة الأولمبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، عن غلق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة المقرر إقامتها يوم 23 إبريل القادم لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وضمت قائمة المرشحين على منصب الرئيس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية وأحمد ناصر.

وفي منصب نائب الرئيس علاء جبر و ياسر إدريس، وفي منصب أمين الصندوق عبدالعزيز غنيم .

وفي منصب الأمين العام شريف العريان وفي منصب الأمين العام المساعد محمد عبدالمطلب.

وترشح على منصب عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية كلا من ، عبدالمنعم الحسيني والباسل عبدالله ومعتز عاشور وشريف كمال وشريف القماطي وأيمن شويطه وتيمور أبوالخير ومحمد عبدالمقصود وهشام مصباح وحسن العروسي ومرزوق علي وعاصم السعدني وهشام التهامي وحازم حسني لاختيار ثمانية أعضاء من بينهم.

ويضم المجلس عقب انتخابه النائبه أية مدني رئيس لجنة اللاعبين الأولمبين المصريين باللجنة الأولمبية المصرية وعضو لجنة اللاعبين الأولمبيين باللجنة الاولمبية الدولية.