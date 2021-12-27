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نادي ZED: توصلنا لمذكرة تفاهم مع أستون فيلا.. ومعايشة للناشئين في إنجلترا

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محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أنسي ساويرس رئيس مجلس إدارة نادي ZED، توصل ناديه لمذكرة تفاهم مع أستون فيلا الإنجليزي، بشأن تبادل الخبرات وخضوع عدد من الناشئين المصريين لفترات معايشة في إنجلترا.

وأشار ساويرس في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن نادي ZED يهدف للاهتمام بالناشئين والشباب، سيرًا على طريق الدولة المصرية بوجه عام.

وقال ساويرس: "الناشئين هم الأهم بالنسبة لنا، نسير على خطة الدولة المصرية للاهتمام بالشباب ودعمهم للوصول إلى الأفضل".

واختتم: "توصلنا إلى مذكرة تفاهم مع نادي أستون فيلا، وسنرسل عدد من اللاعبين الناشئين للتواجد في فترات معايشة هناك للتعرف على النظام الأوروبي".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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