رئيس سموحة يكشف لمصراوي حقيقة استعارة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد وليد عرفات، رئيس سموحة، أنه لم يتقدم بعرض رسمي لضم محمود كهربا لاعب النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال عرفات في تصريحات خاصة ليلا كورة إنه لم يتواصل مع كهربا حتى الآن لمعرفة رغبته أو مع النادي الأهلي.

وأضاف أنه لم يعقد جلسة مع أحمد سامي لمعرفة طلباته لتدعيم الفريق ولم يخبره برغبته في ضم محمود كهربا.

وكان مصدر مسؤول بالأهلي أكد ليلا كورة أن المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لم يطلب إعارة كهربا (طالع التفاصيل).

يُذكر أن أحمد سامي المدير الفني للفريق خرج بتصريحات مساء أمس الأحد برغبته في ضم محمود كهربا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة.