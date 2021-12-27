قبل الزمالك.. 5 أندية أوروبية استغلت منشآتها لتكريم الأساطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

قرر نادي الزمالك تكريم عدد من أساطيره في الفترة الأخيرة، بإطلاق أسمائهم على عدة منشآت داخل النادي.

ويأتي في مقدمة الأساطير الذين تم تكريمهم محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، وزميله طارق حامد، ورضا عبد العال نجم الفريق السابق.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية 5 أندية أوروبية قررت تكريم أساطيرها وتخليد أسمائهم بنفس الطريقة التي اتبعها الزمالك.

يحمل ملعب ريال مدريد اسم "سانتياجو برنابيو" الذي تم افتتاحه عام 1947، أسطورة النادي ورمزه التاريخي سواء كلاعب أو مدرب أو رئيس، كذلك ينظم النادي المدريدي بطولة ودية سنوية تحمل الاسم نفسه.

ويحمل ملعب مدينة ريال مدريد الرياضية اسم "ألفريدو دي ستيفانو"، المصنف كأحد أفضل الأساطير في تاريخ الفريق، علما بأن هذا الملعب يستضيف مباريات فريقي الرديف والشباب بجانب الفريق النسائي.

أنشأ النادي الكتالوني ملعبا جديدا داخل مدينته الرياضية لفريقي الشباب والسيدات، وأطلق عليه اسم النجم الهولندي الراحل يوهان كرويف أسطورة البارسا لاعبا ومدربا.

فيما ينظم برشلونة بطولته الودية الخاصة وتحمل اسم مؤسس النادي الكتالوني "خوان جامبر".

في عام 2017 أطلق نادي ليفربول اسم أسطورته كيني دالجليش، لاعب ومدرب الفريق السابق، على أحد مدرجات ملعبه العريق "أنفيلد".

ميلان وإنتر

يلعب ميلان وجاره إنتر، قطبا مدينة ميلانو الإيطالية، على ملعب "سان سيرو" العريق، الذي يحمل اسم آخر هو "جوسيبي مياتزا" أسطورة الناديين.

نابولي

قرر نادي الجنوب الإيطالي إطلاق اسم أسطورته دييجو أرماندو مارادونا على ملعبه نهاية العام الماضي، بعد أسابيع قليلة من رحيل النجم الأرجنتيني السابق عن عمر 60 عاما.