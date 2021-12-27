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جلوب سوكر.. مبابي يتفوق على صلاح ويفوز بجائزة أفضل لاعب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
فاز مساء اليوم الإثنين، كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بجائز أفضل في العالم لعام 2021، المقدمة من جوائز "جلوب سوكر".

وكان النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف قد دخل في منافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021، بجانب كل من روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) وكريم بنزيما () وكريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) وليونيل (باريس سان جيرمان)، وكبليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

جلوب سوكر‏ هي جوائز سنوية يتم منحها للمتميزين في كرة القدم، وذلك في ختام مؤتمر دبي السنوي.

وأقيم حفل توزيع جوائز جلوب سوكر في مدينة دبي الإماراتية مساء اليوم الإثنين، على هامش مؤتمر دبي السنوي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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