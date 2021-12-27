جلوب سوكر.. مبابي يتفوق على صلاح ويفوز بجائزة أفضل لاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

فاز مساء اليوم الإثنين، كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بجائز أفضل في العالم لعام 2021، المقدمة من جوائز "جلوب سوكر".

وكان النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول قد دخل في منافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021، بجانب كل من روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) وكريم بنزيما (ريال مدريد) وكريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) وليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)، وكبليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

جلوب سوكر‏ هي جوائز سنوية يتم منحها للمتميزين في كرة القدم، وذلك في ختام مؤتمر دبي السنوي.

وأقيم حفل توزيع جوائز جلوب سوكر في مدينة دبي الإماراتية مساء اليوم الإثنين، على هامش مؤتمر دبي السنوي.