الإسماعيلي لمصروي: شكري نجيب ضرب زميله.. وتجميده اقترب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق وأحمد شاكر:

أكد يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي أن اللاعب شكري نجيب تعدى بالضرب على زميله في الفريق، دون تسمية الضحية، مشيراً إلى افتعال اللاعب الأزمات.

وفي تصريحات لـ"الخليج 365" قال الكومي :"شكري نجيب يفتعل الأزمات مع اللاعبين والإدارة والجماهير، لقد تعىد بالضرب على زميله في تدريبات اليوم وقام المدرب بطرده".

وأضاف الكومي :"اللاعب يتهرب من التجديد، وفرنا كل طلباته المالية، لكنه لم يوقع، لدينا حل في النهاية، إما أن يجدد العقد أو يأتي بعرض مناسب ليرحل".

وأنهى الكومي :"لم نتخذ قرارا بتجميد اللاعب حتى الآن، لكن خلال الساعات القليلة المقبلة سيكون هذا القرار هو الأقرب ردا على تصرفاته".

ومن جانبه قال مصدر بالإسماعيلي لـ"الخليج 365": "شكري نجيب تخطى حدوده، لقد بات يمثل عبئا على النادي، لن نتهاون من جديد في أي أخطاء، ولن تتم معاملته مثل أبناء النادي، ولن نقبل أي تجاوزات أخرى".

وأضاف المصدر :"سيتعامل النادي مع اللاعب باحترافية وحزم دون تهاون في حقوقه، لن يتخيل شكري نجيب التصعيد الذي سيحدث ضده عند أي تجاوز جديد، تعاملنا مع اللاعب بشكل احترافي وساندناه كثيرا".

وتابع :"تعاملنا مع اللاعب (بالحب) حتى آخر لحظة، وعرضنا عليه عقد جديد يحصل بموجبه على 5.5 مليون جنيه في الموسم، مع زيادة سنوية، لكنه تلاعب بنا ولم يلتزم ولم يحسم أمره، وهذا ما لا نقبله".

وأنهى المصدر :"لم يعبر شكري نجيب عن حب النادي الإسماعيلي، ولذلك فهو فقد معاملة أبناء النادي، اللاعب الآن بات تحت المقصلة، ولن نسمح بأي تهاون، اللاعب هو المقصر في ملف التجديد وليس النادي".

ويمر الإسماعيلي بموقف لا يحسد عليه في الدوري المصري حيث حصد نقطتين فقط في أول 7 مباريات ليحتل المركز قبل الأخير ويواجه خطر الهبوط بشدة.