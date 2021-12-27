مدافع الاتحاد السكندري يكشف لمصراوي كواليس فسع عقده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

كشف المدافع محمد عطوة تفاصيل فسخ تعاقده مع الاتحاد السكندري بالتراضي، مشيرا إلى أنه دخل في صدام مع المدير الفني حسام حسن، ولجأ إلى قسم الشرطة لإثبات حالة عدم السماح له بالمشاركة في تدريبات الفريق.

وقال عطوة، في تصريحاته لمصراوي: "فسخت تعاقدي اليوم مع الاتحاد السكندري، كنت تقدمت بشكوى في اتحاد الكرة، وكان هناك تحقيق في النادي إما بقيدي بقائمة الفريق أو فسخ التعاقد بالتراضي نظرا لضيق الوقت، واليوم حسموا الأمر وبالفعل تم فسخ تعاقدي بمقر اتحاد الكرة".

وأضاف: "أملك بعض العروض داخل مصر ولكني لم أحسم وجهتي بعد".

وعن أزمته مع حسام حسن، أكد عطوة: "لا أعلم، حسام حسن هو مَن قام بضمي للفريق وأصر على التعاقد معي من بيراميدز، وبعدها تعرضت للإصابة بفيروس كورونا، وعندما عدت وجدت تعاملا مختلفا منه،

الموسم المنقضي تدربت بمفردي ولا أعلم السبب، لكني أعتقد أن الأمر لا علاقة له بالكرة والفنيات".

وأكمل: "خلال فترة الانتقالات الاخيرة، تحدث معي محمد مصيلحي رئيس النادي وقال لي (اجلب لنا عرض ولا تأتي للمران)، العروض التي وصلت لي وقتها كانت ترغب في ضمي بشكل حر، لكنه رفض بيعي بدون مقابل، وطلبت منه الرحيل بشكل حر ولكنه رفض وقال لي (هاتلنا فلوس)".

وواصل: "فترة الانتقالات انتهت ولم أجلب عرضا، تحدثت مع مصيلحي واستفسرت عن موقفي من التدريبات، لكنه رد بكلمة واحدة (لا تعليق)، ثم علمت موعد المران وذهبت للنادي ودخلت غرفة خلع الملابس لتغيير ملابسي، لكني فوئجت بوليد بدر المدير الإداري يقولي لي (لا يوجد مران لك)".

وأوضح: "أبلغني وليد بدر أنه تم قيدي ضمن قائمة الانتظار ولن أتدرب مع الفريق وأنه تم الاتفاق مع مصيلحي على ذلك، وطلب مني عدم النزول لأرض الملعب، وذهبت في ذلك الوقت لقسم الشرطة حتى أثبت حالة أنني ذهبت للمران ولم يتم السماح لي بالتدريب، وذهبت لمنطقة الإسكندرية لإثبات حالة أيضا".

وأكد: "أرسلت رسالة إلى محمد مصيلحي عبر تطبيق واتساب وشرحت له ما حدث، لكن رده كان مفاجأة بالنسبة لي حيث قال (أنت بتهرج؟ أنت منقطع عن المران)، مع العلم أن مصيلحي هو مَن طلب مني عدم الحضور، ثم أكمل كلماته (أنت جاي الاتحاد جراج؟ أنت بتهرج ولا إيه؟)، هذا هو رد رئيس النادي".

واستمر: "أعلم أن مصيلحي يحبني وكان يرغب في ضمي أكثر من مرة ولكن ما فعله معي كان بتوصية من الجهاز الفني بالتأكيد".

وأتم محمد عطوة تصريحاته بالحديث مستحقاته قائلا: "تقدمت بشكوى، وإدارة الاتحاد من المفترض أن يتحدثوا معي هذا الشهر للتوصل إلى حل، وإذا كان المبلغ المعروض عليّ منهم أقل من مبلغ الشكوى بالتأكيد سأستمر في الشكوى ولن أقبل".