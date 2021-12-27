جلوب سوكر.. تشيلسي أفضل فريق في العالم متفوقا على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

توج تشيلسي الإنجليزي بجائزة أفضل فريق (رجال) في العالم لعام 2021، المقدمة من "جلوب سوكر".

جلوب سوكر‏ هي جوائز سنوية يتم منحها للمتميزين في كرة القدم، وذلك في ختام مؤتمر دبي السنوي.

وأقيم حفل توزيع جوائز جلوب سوكر في مدينة دبي الإماراتية مساء اليوم الإثنين، على هامش مؤتمر دبي السنوي.

وفاز تشيلسي بجائزة أفضل ناد في العالم بعد تفوقه على عدة أندية يأتي الأهلي في مقدمتها، بجانب الهلال السعودي، وفلامنجو البرازيلي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان هذا العام شهد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه على مانشستر سيتي في نهائي النسخة الماضية.

جدير بالذكر أن برشلونة الإسباني حقق جائزة جلوب سوكر لأفضل فريق للسيدات في العالم لعام 2021.