الامارات | الإعلان عن موعد جديد لانطلاق الدور الثاني في الدوري الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن موعد جديد لانطلاق الدور الثاني في الدوري الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت رابطة المحترفين الإماراتية موعد انطلاق الدور الثاني من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لتكون في مطلع شهر فبراير 2022 بدلا من الموعد المقترح سابقا في 18 يناير.

وقالت الرابطة في بيان اليوم الإثنين: "جاء ذلك بناءً على طلب لجنة المنتخبات وبعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية عقدتها إدارة المسابقات والعمليات في الرابطة مع ممثلي إدارتي المنتخبات والمسابقات في اتحاد الإمارات لكرة القدم، وتم الموافقة على طلبهم بزيادة فترة تجمع المنتخب لمنح فرصة أكبر لتجمع المنتخب الوطني الأول قبل استحقاقه الدولي المقرر في شهر يناير المقبل، ضمن مشوار التصفيات المؤهلة لمونديال 2022".

وتابعت: "سيتم الإعلان في الأيام القليلة المقبلة عن مواعيد المباريات في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، وبطولة كأس الرابطة".



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news