شكرا لقرائتكم خبر عن التسديدات وتدريبات كرة طائرة على رأس ملامح مران الإسماعيلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته اليوم في الثالثة عصرا على الملعب الفرعي لإستاد الإسماعيلية بعد الحصول على راحة سلبية أمس.

وقام الجهاز الفني بتقسيم الفريق إلى مجموعات ، حيث أدت كل مجموعة تدريبات على التسليم والتسلم واللعب فى المساحات الضيقة ، وسرعة التحول من الجانب الدفاعي إلى الهجومي.

وتطرق المران لتدريبات كرة طائرة لكن بالقدم ، من أجل رفع الجوانب المهارية لدى لاعبى الفريق.

وخصص الجهاز الفنى تدريبات التسديد على المرمى الصغير بغرض الأرتقاء بمهارة التسديد لدى اللاعبين.