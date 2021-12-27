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التسديدات وتدريبات كرة طائرة على رأس ملامح مران الإسماعيلى اليوم

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القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته اليوم في الثالثة عصرا على الملعب الفرعي لإستاد الإسماعيلية بعد الحصول على راحة سلبية أمس.

وقام الجهاز الفني بتقسيم الفريق إلى مجموعات ، حيث أدت كل مجموعة تدريبات على التسليم والتسلم واللعب فى المساحات الضيقة ، وسرعة التحول من الجانب الدفاعي إلى الهجومي.

وتطرق المران لتدريبات كرة طائرة لكن بالقدم ، من أجل رفع الجوانب المهارية لدى لاعبى الفريق.

وخصص الجهاز الفنى تدريبات التسديد على المرمى الصغير بغرض الأرتقاء بمهارة التسديد لدى اللاعبين.

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