شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. حالات الطرد المباشر للاعبين فى مباريات كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدة كروت ملونة يدخل بها الحكم مباريات كرة القدم، منها الأحمر والأصفر والأخضر، لكل منهم استخدامه ، سواء فى الإنذار أو الطرد أو تشجيع اللاعبين على التحلى بالروح الرياضية، ولكن هناك حالات يتم أشهار الكارت الأحمر، وحالات يستوجب فيها طرد اللاعبين مبارشرة ، دون الحصول على الإنذار الثانى .

التلفظ بكلام بذىء أو الشتم، وارتكاب خطأ بشكل يمثل خطورة شديدة على اللاعب ، واستعمال العنف المقصود مع أحد اللاعبين بغرض الإيذاء ، و دفع الخصم والضرب بدون كرة، و تعمد مسك الكرة باليد "مسموح للحارس فى منطقة جزائه فقط" ، والخروج عن النص بأى شكل من الأشكال ، وعرقلة مهاجم فريق الخصم قبل الانفراد بحارس المرمى ، بالإضافة إلى منع هدف محقق بطريقة غير شرعية.

وحيث إن الحكم يمكنه حسب قوانين كرة القدم أن يطرد اللاعب عندما يحصل على البطاقة الصفراء الثانية ، فإن هذا يعنى أنه فى حال أصر اللاعب على ارتكاب خطأ يستوجب بطاقة صفراء وهو يحمل واحدة، فإن على الحكم أن يشهر البطاقة الصفراء الثانية فى وجهه، ثم يخرج له البطاقة الحمراء، أو يشهر الحكم البطاقة الحمراء بشكل مباشر رغم حصول اللاعب على انذار سابق.