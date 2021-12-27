شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يُحدد مستقبل فرق أفريقيا فى الكونفدرالية ودورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحدد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مستقبل الفرق الأفريقية ببطولتي الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا، بعد اختياره لسحب قرعة البطولتين غدا الثلاثاء، والمقرر إقامتها في مقر الاتحاد الافريقي بمنطقة السادس من أكتوبر.

ويشارك موسيماني في سحب القرعة مع خالد نصار، مدير المسابقات في الكاف والذي يدير عملية سحب القرعة يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، ولعب موسيماني (57 عاماً) في عدة فرق بين عامي 1982 و 1996 ، بما في ذلك جومو كوزموس وماميلودي صنداونز وأورلاندو بايرتس في جنوب أفريقيا. كما لعب مع إيونيكوس (اليونان) وريتا بيرلار (بلجيكا) والسد (قطر)، وارتدى قميص منتخب جنوب أفريقيا "بافانا بافانا" في أربع مباريات دولية.

بعد اعتزاله، بدأ مسيرته التدريبية في عام 2001 مع فريق سوبر سبورت يونايتد. كان مدربًا لمنتخب جنوب إفريقيا بين عامي 2010 و 2012 ثم انتقل لتدريب ماميلودي صنداونز، في أكتوبر 2020 ، أصبح أول مدرب أفريقي غير مصري يقود عملاق القاهرة الأهلي. فاز موسيماني بالعديد من الألقاب كمدرب ، بما في ذلك 6 ألقاب لمسابقات الكاف، كان آخرها الأسبوع الماضي عندما قاد الأهلي للفوز بلقب كأس السوبر في الدوحة، بفوزه على الرجاء المغربي بركلات الترجيح.