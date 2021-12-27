شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن المستبعدين من قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة عن الأسماء المتوقع أن يتم استبعادها من قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا، والمقرر انطلاقها في السادس من يناير المقبل في الكاميرون.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي: " توقعاتى كيروش استقر نهائياً على القائمة النهائية للفراعنة فى كأس أمم أفريقيا، وهناك أسماء ضمنت التواجد بشكل نهائى".

وأشار حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق إلى أن هناك لاعبين آخرين تأكد استبعادهم أيضاً مثل محمد هاني لاعب الأهلي بعد عدم مشاركته مع فريقه بانتهاء مباريات الدوري بالأمس.

وأضاف: "هناك علامات استفهام على محمد مجدى أفشة وعبد الله السعيد ورمضان صبحي وأحمد ياسين ومروان حمدي وكوكا، إذ أنهم يواجهون خطر الاستبعاد من كأس الأمم الأفريقية بفرمان من مدرب المنتخب، البرتغالي كارلوس كيروش.

وكان كيروش قد استقر على على حسم قائمة المنتخب الوطني النهائية المشاركة فى كأس الأمم الإفريقية قبل نهاية الشهر الجاري ، حيث من المقرر أن يستبعد كيروش 12 لاعباً من القائمة المبدئية التي أعلن عنها قبل عدة أيام لخوض منافسات البطولة الأكبر داخل القارة السمراء.

وضمت قائمة منتخب مصر المبدئية المعلنة لخوض الأمم الإفريقية 40 لاعباً، وهم: محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد ابو الفتوح وأحمد حجازى وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة إمام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحى وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وابراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.