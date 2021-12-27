شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 136 يوما.. ماذا قدم شيكابالا مع الزمالك قبل الإيقاف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية انتهاء عقوبة إيقاف محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك ، على خلفية أحداث تسليم درع الدورى ، في الموسم الماضى .

ومن المقرر أن يشارك شيكابالا في المباريات بدءا من 12 يناير المقبل ، في كأس الرابطة ، بعد أن تم إيقافه 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيها ، والتي تم تقليصها إلى 8 مباريات وغرامة 250 الف جنيه .

وكان شيكابالا تم إيقافه يوم 29 أغسطس الماضى ، منذ 136 يوما ، أي منذ 4 أشهر ، و 14 يوما .

شارك شيكابالا مع الزمالك في مباراتى فريقه بدورى أبطال أفريقيا أمام كل من توسكر الغينى ، والتي أقيمتا خلال أكتوبر الماضى ، وفاز فيهما الأبيض بهدف في لقاء الذهاب، و رباعية في العودة .

وبشكل عام شارك الفهد الأسمر مع الزمالك في 294 مباراة ، سجل فيها 55 هدفا ، و صنع 73 لزملاؤه ، منها 209 ببطولة الدورى مع الأبيض، و 46 مباراة بدورى أبطال أفريقيا ، و مباراتى كأس السوبر ، و 37 بكأس مصر ، بالإضافة إلى مباراة سوبر افريقى