اخبار الرياضه

بعد غياب 136 يوما.. ماذا قدم شيكابالا مع الزمالك قبل الإيقاف؟

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 136 يوما.. ماذا قدم شيكابالا مع الزمالك قبل الإيقاف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية انتهاء عقوبة إيقاف محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك ، على خلفية أحداث تسليم درع الدورى ، في الموسم الماضى .

ومن المقرر أن يشارك شيكابالا في المباريات بدءا من 12 يناير المقبل ، في كأس الرابطة ، بعد أن تم إيقافه 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيها ، والتي تم تقليصها إلى 8 مباريات وغرامة 250 الف جنيه .

  وكان شيكابالا تم إيقافه يوم 29 أغسطس الماضى ،  منذ 136 يوما ، أي منذ 4 أشهر ، و 14 يوما .

 شارك شيكابالا مع الزمالك في مباراتى فريقه بدورى أبطال أفريقيا أمام كل من توسكر الغينى ، والتي أقيمتا خلال أكتوبر الماضى ، وفاز فيهما الأبيض بهدف في لقاء الذهاب، و رباعية في العودة .

وبشكل عام شارك الفهد الأسمر مع الزمالك في 294 مباراة ، سجل فيها 55 هدفا ، و صنع 73 لزملاؤه ، منها 209 ببطولة الدورى مع الأبيض، و 46 مباراة بدورى أبطال أفريقيا ، و مباراتى كأس السوبر ، و 37 بكأس مصر ، بالإضافة إلى مباراة سوبر افريقى  

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا