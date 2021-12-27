شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشوان مشرفا عاما على منتخبات الجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الجودو الإستعانة بخبرات أسطورة اللعبة محمد رشوان، في المنتخبات، والنهوض باللعبة خلال الفترة المقبلة، حيث اتخذ مجلس إدارة الاتحاد قرارا باختيار محمد رشوان مشرفا عاما على المنتخبات القومية للجودو، في ظل خبراته الطويلة على المستوى الأفريقي والدولى والأولمبى.

يذكر أن محمد رشوان البطل الأولمبى السابق فى لعبة الجودو، تسلم قلادة الشمس المشرقة الأشعة الفضية، من إمبراطور اليابان تقديرًا للجهود التى قدمها لنشر اللعبة، بالإضافة إلى الأخلاق الرياضية التى يتحلى بها، والتى ظهرت خلال مشاركته فى أولمبياد لوس أنجلوس 1984.

كان اتحاد الجودو قد انتهى من تشكيل المكتب التنفيذي ولجان الاتحاد المختلفة، حيث تقرر إسناد لجنة المدربين واللجنة الفنية إلى عمرو مكرم، وخالد المعتز للجنة الحكام وكذلك الطبية، طارق عز الدين مف الايكيدو، و أحمد صبرة اللجنة العلية والمسابقات، على أن يتولى عصام رشاد لجنة المناطق، ومرزوق محمد لجنة المنتخبات.

تلقى اتحاد الجودو، خطاب من الاتحاد الدولي، يتضمن قيام الروماني ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للعبة بزيارة مصر يوم 31 مارس المقبل، ومن المقرر أن تتضمن الزيارة، مناقشة سبل التعاون بين الاتحادين المصرى والدولى للجودو خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية استضافة مصر للعديد من الأحداث الرياضية الكبرى في رياضة الجودو.