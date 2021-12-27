شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف لاعب يشاركون في بطولة الجمهورية للكونغ فو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للووشو كونغ فو، عن بدء نشاط الموسم الرياضي الجديد بإقامة بطولتي الجمهورية السوبر للأندية للمواهب ساندا وبطولة الجمهورية السوبر للأندية للأساليب التقليدية خلال الفترة من 28 ديسمبر 2021 إلى 2 يناير 2022 على ملاعب أكاديمية الشرطة في العباسية.

وقال رئيس الاتحاد المصري للوشوو كونغ فو، إن عدد المشاركين في بطولتي الجمهورية السوبر للأندية للأساليب التقليدية المخصصة لجميع الأعمار السنية وبطولة الجمهورية السوبر للأندية للمواهب ساندا تحت 11 سنة يبلغ نحو 7 آلاف لاعب ولاعبة من جميع الأندية ومراكز الشباب والأكاديمات الرياضية.

وتابع أن تلك البطولة الأولى للموسم الحالي بعد الاستقرار على خطة النشاط الرياضي للموسم الجديد الذي يشهد إقامة العديد من البطولات لجميع الأعمار السنية بهدف الوقوف على أخر الاستعدادات الفنية لجميع العناصر التي يتبعها انتقاء أفضل العناصر لضمهم إلى المنتخب الوطني للكونغ فو في مختلف الأعمار السنية.

واستطرد شريف مصطفى، أن إقامة بطولتي الجمهورية السوبر للأندية للمواهب ساندا والجمهورية السوبر للأندية للأساليب التقليدية على مدار 6 أيام كاملة جاء ضمن الإجراءت الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال توزيع كافة اللاعبين المشاركين في البطولتين على مدار أيام البطولة بهدف تقليل عدد الأعداد المشاركة في اليوم الواحد.

وتنطلق منافسات بطولتي الجمهورية السوبر للأندية للمواهب ساندا وبطولة الجمهورية السوبر للأندية للأساليب التقليدية على ملاعب أكاديمية الشرطة بالعباسية تقام على فترتين الصباحية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا والفترة المسائية من 2 ظهر حتى الساعة 6.30 مساءا يوميا وسط تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».