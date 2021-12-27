شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. محمد درويش بطل الجودو: أعشق البط وبحب عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو محمد درويش لاعب منتخب الجودو السابق.



محمد درويش

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الجودو؟

الرسم.. في أوقات الفراغ بحب أرسم.

هل تحب دخول المطبخ؟

أحيانا مش دائما.

ما الأكلة التى تفضلها؟

البط.. بحبه جدا.



محمد درويش خارج الصالات

من نجمك المفضل من الممثلين؟

كريم عبد العزيز.

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب.



لاعب الجودو

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

محمد صلاح.

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

رجل أعمال.



درويش بطل الجودو

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

أحمد عز.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال طبعا.