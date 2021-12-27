شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر ليس أولهم.. الأهلى يقع فى فخ "سنة أولى دورى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن الأهلى يتصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد مباريات الجولة السابعة من البطولة المحلية، إلا أنه لم ينجو من فخ الفرق الحديثة العهد ببطولة الدورى الممتاز أو الأضواء والشهرة، بعد التعادل مع فيوتشر في اللقاء الذى جمع بينهما أمس بإستاد الأهلى والسلام بهدف لكل فريق.

ويتصدر الأهلى جدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز في 6 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة وجاء في المركز الثانى فريق الزمالك بذات الرصيد من النقاط، ولكنه لعب 8 مباريات فاز فى 6 مباريات وخسر لقاء وحيدا وتعادل في مباراة واحدة.

ولا يٌعد تعادل الأهلى مع فيوتشر هي السابقة الأولى للأحمر، التي يفقد فيها نقاط أمام فرق حديثة العهد بالدورى ، بل سبق وفقد عدة نقاط من قبل في المواسم السابقة أمام كل من غزل السويس و انبى و اتحاد الشرطة و الاسيوطى و المحلة وغيرها ، مثل الخسارة امام غزل السويس بهدفين ، وأمام إنبى بهدف سيد عبد النعيم، وكذلك اتحاد الشرطة بهدف.

كما شهد موسم 2005 خروج الأهلى من الدور الثانى ببطولة الكأس ، بعد الخسارة أمام غزل المحلة بركلات الترجيح ، وفى موسم 2007 ودع الأهلى كاس مصر أمام بترول أسيوط أحد فرق الدرجة الثانية وقتها ، بالهزيمة بهدف في دور الـ 32 من البطولة

وفى موسم 2018 ودع الاحمر كأس مصر أيضا في ربع نهائي ىالبطولة امام الأسيوطى قبل أن يتغير اسمه الى بيراميدز ، بالخسارة بهدف نظيف