الأهلى يتصدر ترتيب دورى سوبر كرة السلة

القاهرة - سامية سيد - يتصدر النادى الأهلى جدول ترتيب دورى سوبر كرة السلة، بعد انتهاء 5 جولات من البطولة، حيث يحتل الأهلى المركز الأول برصيد 9 نقاط بعد الفوز في 4 مباريات و الخسارة في مباراة ، ويليه الاتصالات بنفس الرصيد من النقاط وعدد مرات الفوز و الخسارة ، ثم الاتحاد السكندرى ويليه الجزيرة أيضا .

وفى المركز الخامس يأتى مصر للتأمين برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مواجهتين ، و الخسارة في 3 مواجهات ، ثم سموحة و سبورتنج بالفوز في مباراة والخسارة في أربعة ، وبنفس الرصيد 6 نقاط ، و الزمالك متذيلا الجدول برصيد 5 نقاط بعد الهزيمة في المواجهات الخمسة التي تم خوضها .

وتستأنف اليوم مباريات دورى كرة السلة رجال، حيث تقام مباريات الجولة السادسة من بطولة دورى السوبر ، بإقامة 4 مباريات ، حيث يلتقى اليوم سموحة مع الأهلى ، و سبورتنج مع الزمالك بينما يلتقى الاتحاد مع سموحة ، و التأمين مع الاتصالات .